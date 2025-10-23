アメリカのルビオ国務長官は22日、高市早苗氏が首相に選出されたことを受け、日本とともに「地域の安全保障を強化していく」などと祝意を示しました。ルビオ国務長官は22日、高市首相の選出を受け声明を発表し、「高市政権と協力して日米同盟をさらに強化し、共通の目標を実現することを楽しみにしている」などと祝意を示しました。その上で「共に協力を深化させ、経済的繁栄を築き、地域の安全保障を強化していく」と強調しました