札幌市北区や南区では2025年10月22日夜、クマの出没情報が相次ぎました。札幌市北区新琴似5条10丁目の安春川で、10月22日午後8時前、付近を自転車で走っていた30代男性がクマのような動物1頭を目撃しました。警察によりますと、クマは体長およそ1.2メートルで、川にかかる橋の下付近の草地にいたということです。その後、男性は近くの交番に来所し、警察官が目撃のあった場所を捜索しましたが、クマのような動物の姿はありま