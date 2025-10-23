日本製紙は、今月２６日に横浜市で開催される「横浜マラソン」で、ランナーが使い終わった給水用の紙コップ約１２万個をリサイクルする取り組みを行う。紙に薄いプラスチックを貼り合わせて防水加工が施されており、素材を分離して紙繊維を取り出す同社の技術を活用し、再資源化を図る。横浜マラソンは市民参加型の大会で、今年は約２万９０００人が出場する見込みだ。ランナー１人で数杯程度の水やスポーツ飲料を飲むため、使