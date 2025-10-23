中村倫也（38）が、26年1月スタートのTBS系金曜ドラマ「DREAM STAGE」（金曜午後10時）に主演することが22日、分かった。K−POP版“スポ根”ドラマで天才音楽プロデューサー役に初挑戦する。演じるのは、かつて問題を起こしてK−POP業界を追放された吾妻潤。型破りな方法で人気アーティストをプロデュースして天才と呼ばれていた。吾妻は韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれボーイズグループ「NAZE」（ネイズ）に出会い、世