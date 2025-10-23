俳優の中村倫也（３８）が、来年１月放送のＴＢＳ系連続ドラマ「ＤＲＥＡＭＳＴＡＧＥ」（金曜・後１０時）で主演することが２２日、分かった。現在、世界中で人気を誇るＫ―ＰＯＰ業界を舞台にしたオリジナル脚本。問題を起こして業界を追放された日本人の元天才音楽プロデューサー（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生７人が、世代や国籍を超えてともに夢を目指す熱い絆を描く「Ｋ―ＰＯＰ版スポ根