結成25周年、デビュー20周年を迎えたロックバンド・UVERworldの最新音楽映像作品『NO ENEMY TOUR at Marine Messe Fukuoka 2024.12.31 -Night show-』が、23日発表の最新「オリコン週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」で1位を獲得した。【動画】UVERworld「NO MAP」MV同バンドの1位獲得は、『KING’S PARADE 男祭り FINAL at Tokyo Dome 2019.12.20』（2020年9月28日付）以来5年1ヶ月ぶり。自身通算4作目となる。