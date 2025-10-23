7人組グループ・なにわ男子の大橋和也が、全薬グループの総合かぜ薬『ジキニンFirst NEO』のイメージキャラクターに継続起用され、23日から放送される新テレビCM「3分身!!!」編に出演する。また同日より公式サイト・YouTubeにて、新CMのほか、メイキング・インタビュー映像も順次公開される。【写真】カワイイ！パンダとお尻プリンプリンさせる大橋和也新CMでは、大橋が忍者のごとく3分身。商品の特長である3つの成分の手裏剣