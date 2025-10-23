JAEJOONG（ジェジュン）の最新アルバム『Rhapsody』（ラプソディ）が、10月23日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間ポイント1万8251PTで1位を獲得。自身通算3作目の合算アルバム1位となった。【写真】ジェジュン、誕生日イベントでファン歓声に笑顔「待ってた！」アーカイブ配信決定週間ポイントの内訳は、CD：1万7237PT／ストリーミング：62PT／デジタルアルバム：952PT。本作は「オリコン週間