7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の最新シングル「はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM」が、10月23日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で、自身通算2作目となる1位を獲得した。【動画】かわいすぎる！FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」「JAM」MV週間ポイントの内訳は、CD：31万6932PT／ストリーミング:1万1916PT／デジタルシングル（単曲）：512PT／デジタルシングル（バ