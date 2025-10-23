なにわ男子の大橋和也（28）が全薬工業のかぜ薬「ジキニンFirst NEO」新TVCMに出演する。新CMでは大橋が忍者のごとく3分身し、商品の3つの成分に見立てた手裏剣で喉の痛みを撃退する。大橋は22年から同CMに起用され今年で4年目。「今回なんと僕、分身するんですよ。増えます、大橋和也」とアピールした。CMシリーズ初のイメージキャラクター「ジキ忍」の声優は、人気アニメ「鬼滅の刃」の煉獄杏寿郎役で知られる日野聡（47）が担当