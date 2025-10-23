札幌市西区山の手で2025年10月22日、道路を横断するクマが目撃されました。この付近では20日にもクマの目撃情報があり、警察が警戒を強めています。クマが目撃されたのは、札幌市西区山の手にあるリンゴ園近くの路上です。10月22日午後10時半ごろ、付近を北から南に車で走行中の30代男性が、左手から右手に道路を横断するクマ1頭を目撃しました。警察によりますと、クマの体長はおよそ1.5メートルで、クマは道路を横切り藪の