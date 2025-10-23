ＮＹ時間の午後に入って、ドル円は１５１．７０円付近での推移となっている。米政府が、中国向けのソフトウェアの輸出を制限する計画を検討していると伝わったことで、ドル円は急速に売りが強まり、１５１．５０円近辺まで一気に下落する場面が見られた。具体的には、ノートＰＣやジェットエンジンなど、米国製のソフトウェアが使われている、またはソフトウェアを使って作られた製品を中国に輸出する際の規制強化が議論さ