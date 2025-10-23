白井貞義監督率いるU-17日本女子代表は現地10月22日、モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップのグループステージ第２節でザンビアと対戦した。５大会ぶり２度目の優勝を目ざすリトルなでしこは、初戦でニュージーランドに３−０で快勝。好スタートを切ったなか、続くザンビア戦でも主導権を握り、何度も相手ゴールに迫る。14分には右サイドを突破した式田和の折り返しを大野羽愛がゴールに流し込む。しかし、大野に