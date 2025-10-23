制御性T細胞の研究イメージ今年のノーベル生理学・医学賞に選ばれた坂口志文大阪大特任教授らが、免疫の暴走を抑える「制御性T細胞」を効率的につくる方法を開発し、マウスの実験で自己免疫疾患の難病「天疱瘡」の進行抑制や大腸炎などの症状改善を示せたと、22日付米科学誌に論文2本を発表した。慶応大の天谷雅行教授（皮膚科学）は「天疱瘡に限らず、自己免疫疾患や移植の拒絶反応など、さまざまな免疫異常の根本治療につな