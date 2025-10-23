NY株式22日（NY時間13:05）（日本時間02:05） ダウ平均46677.97（-246.77-0.53%） ナスダック22660.58（-293.09-1.28%） CME日経平均先物48870（大証終比：-440-0.90%） 欧州株式22日終値 英FT100 9515.00（+88.01+0.93%） 独DAX 24151.13（-178.90-0.74%） 仏CAC40 8206.87（-51.99-0.63%） 米国債利回り 2年債 3.447（-0.009） 10年債 3.953（-0.010） 30年債 4.536