きょうのポンドドルは下に往って来いの展開が見られている。ロンドン時間には１．３３ドルちょうど付近まで下落していたものの、ＮＹ時間に入って１．３３７０ドル付近まで買い戻される展開。一方、ポンド円はロンドン時間に２０１円台まで下落していたが、２０２円台後半に戻している。２１日線の上をしっかりと維持しており、上昇トレンドは堅持している状況。 ロンドン時間のポンド安については、本日の英消費者物価指数