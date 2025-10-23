10月23日（木） 深夜1:35〜2:05 放送石川県でイルカと泳ごうの旅▼能登牛を使った絶品洋食に感動▼いよいよ旅の目的イルカスイムへ▼能登の海に驚きの光景!悠々と泳ぐイルカの群れが…▼野生のイルカが10年前からすみつき、現在は19頭の大ファミリーに人間のことも恐れないため、一緒に泳ぐこともできる▼あの東野も大感動、一緒に泳いで海中で大接近!▼しかし、現地の人から出演者の感動に水を差すまさかの発言が飛び出す