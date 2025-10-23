23日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比560円安の4万8750円と急落。日経平均株価の現物終値4万9307.79円に対しては557.79円安。出来高は1万2667枚となっている。 TOPIX先物期近は3244.5ポイントと前日比20ポイント安、TOPIXの現物終値比は21.93ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48