高市新総理の選出を受け、アメリカのルビオ国務長官が祝意を表明し、「共通の目標を実現するための協力を楽しみにしている」と呼びかけました。ルビオ国務長官は22日、「高市総理の選出に祝意を表する」との声明を発表しました。「日米同盟をさらに強化し、共通の目標を実現するために新内閣との協力を楽しみにしている」とし、「共に経済的繁栄を築き、地域の安全保障を強化していく」と呼びかけました。また、退任した石破前総理