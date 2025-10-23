アフリカのナイジェリアで燃料を積んだタンクローリーが横転して爆発し、少なくとも35人が死亡しました。ロイター通信によりますと、ナイジェリア西部ナイジャ州で21日、タンクローリーが道路を走行中に横転し、流れ出たガソリンをくみ取ろうと人々が集まったところ爆発が起きました。これまでに少なくとも35人が死亡したほか、複数の負傷者が搬送されたということです。ナイジェリアでは石油製品の多くが道路で運ばれていますが、