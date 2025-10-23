ロシアはプーチン大統領の指揮のもと、「核の3本柱」とされる戦略核兵器を扱う陸海空の部隊を動員した演習を行いました。ロシア大統領府と国防省は22日、プーチン大統領の指揮のもと、戦略核兵器を扱う陸海空の部隊が演習を行ったと発表しました。演習では、ICBM＝大陸間弾道ミサイルの「ヤルス」やSLBM＝潜水艦発射弾道ミサイルの「シネワ」を発射したほか、長距離戦略爆撃機から巡航ミサイルを発射する訓練などが行われたとして