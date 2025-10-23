NY株式22日（NY時間12:09）（日本時間01:09） ダウ平均46753.90（-170.84-0.36%） ナスダック22758.65（-195.02-0.85%） CME日経平均先物48930（大証終比：-380-0.78%） 欧州株式22日GMT16:09 英FT100 9515.00（+88.01+0.93%） 独DAX 24151.13（-178.90-0.74%） 仏CAC40 8206.87（-51.99-0.63%） 米国債利回り 2年債 3.457（+0.002） 10年債 3.968（+0.006） 30年債 4