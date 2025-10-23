今月18日、栃木県日光市の山中で、県の防災ヘリコプターの風圧で飛んだ枝が地上にいた男性に当たり、男性が首の骨を折る重傷を負っていたことがわかりました。県によりますと、ヘリコプターは今月4日に那須塩原市で開催された「全日本オリエンテーリング選手権大会」に参加し、行方不明になっていた男性（80代）の捜索活動中だったということです。負傷した60代の男性は大会の関係者で、地上で捜索にあたっていました。国土交通省