プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「焼き豚入りおこわ」 「キノコと卵の炒め物」 「プチトマトの大葉和え」 の全3品。 炊飯器で作るおこわにパパッとできる副菜を添えて。【主食】焼き豚入りおこわ 素材のおいしさが広がる炊き込みおこわです。 ©Eレシピ 調理時間：1時間 カロリー：597Kcal レシピ制作：管理栄養士、料理家杉本 亜希子材料（2人分） もち米 1.5