ボートレース津の「ＳＧ第７２回ボートレースダービー」は２２日、予選２日目が行われた。山崎郡（３５＝大阪）は１Ｒ、４コースカドからまくりを放つと、内３艇を一気にのみ込み快勝。初日１、２着と合わせて３走オール２連対と好調をキープしている。舟足も「足はバランス取れていていい。ペラの微調整だけでいい段階にきています。この感じで行きたい」と高いレベルで仕上がっており、手応えもバッチリだ。２日目を終え