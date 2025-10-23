ボートレース津の「ＳＧ第７２回ボートレースダービー」は２２日、予選２日目が行われた。今大会の最年長・江口晃生（６０＝群馬）は２日目６Ｒ、インからコンマ１３のトップＳを決めて１着。この１勝は加藤峻二さんが持つＳＧ最年長勝利記録６１歳１１か月に次いで、歴代２位となる６０歳８か月での白星となった。「みんなはレーサーだけど、レースに行けば自分は勝負師」とキッパリ。３日目以降もコース取りから妥協をしない