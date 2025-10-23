EU＝ヨーロッパ連合の議会は人権や思想の自由を守る活動に貢献した人に贈る「サハロフ賞」について、ベラルーシとジョージアで収監中のジャーナリスト2人に授与すると発表しました。ヨーロッパ議会は22日、今年の「サハロフ賞」をいずれも反体制派のジャーナリストで、ベラルーシ出身のアンジェイ・ポチョブト氏（52）とジョージア出身のムジア・アマグロベリ氏（50）に授与すると発表しました。サハロフ賞は、ノーベル平和賞を受