新潟県警は22日、窃盗と建造物侵入の疑いで新潟市中央区信濃町、海上保安官風岡慎一郎容疑者（45）を逮捕した。第9管区海上保安本部は、被害に遭ったのは同市中央区にある本部の庁舎だと明らかにした。逮捕容疑は9月13日午後6時ごろ、行政機関に侵入し、ファイバースコープ1個（時価約10万円）を盗んだ疑い。9管の古川大輔本部長は「誠に遺憾だ。不祥事が再び起こらないよう指導徹底を図る」とのコメントを出した。