この冬、シュウ ウエムラとファイナルファンタジーXIVが贈る限定ホリデーコレクションが登場♡2025年10月31日全国発売、先行発売は10月23日より公式オンラインショップや百貨店で実施。マザークリスタルのように光る「クポ！クリスタル パレット」11,000円（税込）やモーグリにインスパイアされた「アイスカルプト クポ！」7,700円（税込）など、幻想的な輝きでホリデーメイクを格上げします。