ボートレース津の「ＳＧ第７２回ボートレースダービー」は２２日、予選２日目が行われた。海野康志郎（３７＝山口）は２Ｒに３号艇で出走。３コースから１Ｍ鋭いターンでまくり差すと、バックで１号艇の山田康二に舳先をかけたが、２Ｍで差されて２着となった。レース後は「エンジン自体が非力で力強さがない。山田選手、小池選手に伸びられていたし、舟足不足。現状で最低限って感じ」と不満げな表情を浮かべた。それでも「