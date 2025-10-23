ボートレース津の「ＳＧ第７２回ボートレースダービー」は２２日、予選２日目が行われた。三浦永理（４２＝愛知）は２日目７Ｒでインからコンマ０８のトップＳを決めて逃げ切り勝利。これで２、１着と２走２連対。得点率２位で予選を折り返した。レース後は「逃げられて良かった」とニッコリ。舟足に関しても「１Ｍだけかかったけど、そこから先はかからなかった。でも、スリットから出ていくし、足はいい」と手応えは十分。