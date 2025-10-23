NY株式22日（NY時間11:28）（日本時間00:28） ダウ平均46786.82（-137.92-0.29%） ナスダック22739.79（-213.88-0.93%） CME日経平均先物49020（大証終比：-290-0.59%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は４日ぶりに反落。前日は力強い決算が相場を押し上げ、ダウ平均は過去最高値を更新していた。ただ、本日はその上げも一服。 米政府機関閉鎖の出口は依然として見えず、米経済指標の発表もなく