ミラノ・コルティナ冬季五輪の公式アートポスター（（C）FondazioneMilanoCortina2026）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの組織委員会は22日、両大会の公式アートポスターを発表した。五輪は五輪マークをモチーフにした眼鏡をかけた人物を鮮やかな色彩と大胆なデザインで仕上げ、パラは実施される全6競技のアスリートを描き、躍動感を表現した。いずれもイタリアを代表する気鋭のアーティスト2人