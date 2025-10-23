5歳の女の子の遺体が自宅の冷凍庫から見つかりました。死体遺棄容疑で逮捕されたのは37歳の母親。直前には“入院”をしていたといいます。「仲が良さそう」とみられていた一家に何が。5歳の娘の遺体を冷凍庫に遺棄したとして母親が逮捕されました。現場は静岡県掛川市。逮捕されたのは、この家に住む無職の川口陽子容疑者（37）です。喜入友浩キャスター「5歳の女の子の遺体が見つかった現場です。高い植え込みにおおわれています