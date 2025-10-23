22日夜、東京・世田谷区の住宅街で火事があり、高齢とみられる男性が死亡しました。午後7時前、世田谷区奥沢で木造2階建ての住宅から火が出て、周囲に燃え広がりました。この火事で火元の住宅が全焼するなど合わせて5棟が燃えて、約3時間後にほぼ消し止められました。近所に住む男性：この辺全部けむってました。子どもを迎えに行かなきゃいけなくて、聞いたら道が全部ふさがっていて。火元の住宅からは88歳の住人とみられる男性が