寒暖差や冷えが気になる季節にぴったりのアイテムが登場！アツギ株式会社が、2025年秋冬シーズンに「comfort／コンフォート」カテゴリのタイツ・レギンスをリニューアルし、「ホットコンフォート」として新登場しました。保温性にこだわり、裏起毛やリブ調素材など、3つのラインで展開。寒い冬でも、寒暖差の激しい日でも、足元からあたたかく守ってくれるアイテムが揃っています。 裏起毛であたたかさ抜