ウクライナ軍によりますと、21日夜から22日にかけてキーウなど12の地域がロシア軍の攻撃を受け、6人が死亡しました。これに先立ち、21日午後にスムイ州で撮影された映像では、ドローンが住宅に向かって飛来し炎上する様子が写されています。ゼレンスキー大統領は自身のSNSで「卑劣な攻撃には国際社会が一体となって応じる必要がある」と述べ、長距離兵器の供与を改めて訴えました。