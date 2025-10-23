フランス・パリの博物館から2億6000万円相当の金塊を盗んだとして中国出身の女が逮捕された事件で、捜査当局は博物館のドアが電動カッターで破壊されていることなどから計画的犯行とみて捜査しています。記者「パリ自然史博物館で展示されていた金塊6キロが盗まれる事件が起きました。ショーケースをガスバーナーで溶かして中の金塊を持ち出したということです」この事件は、先月16日にパリの自然史博物館から金塊6キロを盗んだと