被害総額は155億円相当にのぼることがわかりました。3日ぶりに営業を再開したパリのルーブル美術館。19日、覆面姿の男2人が高所作業車を使って2階から侵入し、ナポレオンにまつわるネックレスやイヤリングなどを盗んで逃走しました。パリ検察は、盗まれた宝飾品の被害総額が8800万ユーロ、日本円で155億円相当にのぼると発表しています。窃盗被害は別の博物館でも…記者「パリ自然史博物館で展示されていた金塊6キロが盗まれる事件