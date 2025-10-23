救助活動中だった栃木県の消防防災ヘリコプターの風圧の影響で木の枝が折れ、地上にいた男性にあたり、首の骨を折る事故がありました。栃木県によりますと今月18日、日光市の川治温泉高原で、県の消防防災ヘリコプターが山岳救助活動にあたった際、隊員が機内から降下しようとしたところ、ヘリの風圧で付近の木の枝が折れ、地上にいた男性（60代）の首にあたったということです。男性は日本オリエンテーリング協会の関係者で、協会