政府は22日、高市早苗首相が北朝鮮による日本人拉致被害者の家族らと23日午後に官邸で会うと発表した。拉致被害者横田めぐみさん＝失踪当時（13）＝の弟で、拉致被害者家族会代表の拓也さんや母早紀江さんが参加する。2002年に北朝鮮から帰国した拉致被害者の曽我ひとみさんも出席する予定。面会は就任後初めて。拉致問題担当相を兼務する木原稔官房長官と茂木敏充外相も同席する。27日に来日するトランプ米大統領も家族らとの