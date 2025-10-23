大手食品メーカー「ネスレ日本」は、通販会社「アスクル」のシステム障害の影響で通販サイトでのほぼ全ての商品の販売を停止したと発表しました。また、停止前に既に発注された商品については、出荷と配送に遅れが生じています。通販サイトでの販売再開のメドは立っておらず、ネスレ日本は対応を進めているということです。