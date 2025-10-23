決断と前進を掲げる高市内閣が本格始動です。就任翌日の22日朝、高市首相は予定を1時間半ほど早めて官邸入りしました。記者：総理、ぶらさがり（取材）よろしいでしょうか？高市首相：ミサイルのことがありまして予定を変更したので、後ほど。北朝鮮による弾道ミサイル発射への対応で緊張の幕開けとなりました。高市首相：国民の生命を守るために、危機管理はこの内閣にとって非常に重要な課題。決断と前進の内閣。全ては国家国民