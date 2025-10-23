【その他の画像・動画等を元記事で観る】 福山雅治が出演するソフトバンクの新TVCM『社会課題にアンサーを。「AI宣言篇」』が、10月24日から全国放送される。 ■メイキング＆インタビューも公開 本TVCMでは、福山とソフトバンクが共に創り上げたあらたな相棒「AIましゃはる」との出会いを描いている。「AIましゃはる」は、自然災害や教育格差、食品ロスといった多様な社会課題を解決し、ワクワクする未来を切り拓い