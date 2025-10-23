【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIとサムスンがコラボレーションした『Galaxy S25 Ultra meets YOASOBI #ライブ撮影ならGalaxy』が2025年4月よりスタート。このたび、YOASOBIとサムスンのコラボを記念したスペシャルインタビュー動画『Samsung Galaxy S25 Ultra meets YOASOBI特別インタビュー』が公開された。 ■Ayase「僕らのことを好きだと言ってくれている人ならではの目線の写真はと