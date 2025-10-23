23日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比300円安の4万9010円と急落。日経平均株価の現物終値4万9307.79円に対しては297.79円安。出来高は9223枚となっている。 TOPIX先物期近は3258ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.43ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49010