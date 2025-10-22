アフリカ東部にあるウガンダでバスなど4台が絡む事故があり、少なくとも46人が死亡しました。意識不明の乗客もいて、死者はさらに増える可能性もあります。【映像】焼け焦げたバス（現地の様子）ウガンダの地元警察は22日未明に、首都カンパラと北部の主要都市グルを結ぶ幹線道路で事故が起きたと発表しました。前の車を追い越そうとしたバスが対向車線を走ってきたバスと正面衝突し、あわせて4台が絡む事故になったということ