1992（平成4）年10月23日、天皇、皇后両陛下（現上皇ご夫妻）が中国を訪問された。史上初の天皇訪中が実現。晩さん会で「わが国が中国国民に対し多大の苦難を与えた不幸な一時期があった。これは私の深く悲しみとするところ」と述べられた。写真は子どもたちが出迎える中、宿舎の釣魚台迎賓館に到着された両陛下。