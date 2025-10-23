文書に署名するウクライナのゼレンスキー大統領（左）とスウェーデンのクリステション首相＝22日、スウェーデン・リンシェーピング（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は22日、スウェーデンを訪問し、クリステション首相と会談した。両首脳は、スウェーデンが将来的に同国製のグリペン戦闘機をウクライナに最大150機売却する契約を進めることで基本合意した。最新型を生産し、3年以内の納入開始を目