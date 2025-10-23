ABCテレビ『news おかえり』お天気リポーターの中西花が、23日発売号の『FRIDAY』（講談社）に登場する。【画像】屈託のない笑顔を浮かべた中西花9月11日に発売した初のデジタル写真集『現役女子大生お天気リポーター 中西花 はなまるっ!!』がヒットした中西が『FRIDAY』本誌に再び登場する。圧倒的な透明感と屈託のない笑顔で誌面を彩る。【中西花プロフィール】大阪府出身。情報番組『news おかえり』のお天気リポーターや、